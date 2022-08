Olympisch kampioen Alexander Zverev maakt bekend dat hij diabetes heeft en start stichting

,,Als kleine jongen heb ik me daar niet al te veel zorgen over gemaakt, later steeds meer. Ik wil laten zien dat je het met deze ziekte nog heel ver kan schoppen”, zei Zverev die tegelijkertijd de start van zijn Alexander Zverev Foundation bekendmaakte.



,,Nu, jaren later en gesteund door het succes, voel ik me er meer bij op mijn gemak en zeker genoeg om dit initiatief openbaar te maken”, zei de tennisser over zijn goede doel. Hij wil een voorbeeld zijn voor mensen die de suikerziekte hebben en een steun voor kinderen “die met een actief leven en de juiste preventie kunnen voorkomen dat ze diabetes krijgen”.

Naast het verschaffen van insuline en andere belangrijke medicijnen wil de stichting projecten financieren voor kinderen en jongeren. ,,Ik zat in de bevoorrechte situatie dat ik een leven kon leiden dat ik altijd wilde”, zei de tennisser. ,,Ik kon tennissen en naar toernooien op de hele wereld reizen en zo bij de beste tennissers van de wereld horen. Dat me dat gelukt is heb ik aan mijn ouders en mijn broer te danken, die me altijd hebben ondersteund.”

Zverev revalideert momenteel van een operatie aan zijn rechterenkel. De Duitse tennisser gleed uit in zijn partij tegen Rafael Nadal in de halve finale van Rolands Garros en moest toen opgeven. Bij onderzoek werd vastgesteld dat hij drie enkelbanden had gescheurd.

