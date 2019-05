Officieel: Bertens overtreft Stöve met vierde plaats op wereldranglijst

VIDEO Goals van Steve Schalkwijk brengen Goes in een zetel voor play-offs

12 mei GOES - Steve Schalkwijk toonde zondag zijn waarde weer voor Goes. De aanvaller bracht de Zeeuwse derdedivisionist met twee doelpunten voor de pauze in een zetel tegen EVV. Na de pauze werd er ondanks de nodige kansen over en weer niet meer gescoord.