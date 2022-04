Oemoemenoe komt niet van de nul af in Utrecht, maar blijft hoopvol

De Middelburgse ziekenboeg zat in de aanloop van het duel tegen URC overvol met geblesseerden. De geplaagde ‘Monty’ kon geen beroep doen op Peter de Lange, Daniël Remijnse, Sjors Riddersma en Nino Wullems. Het ziet er naar uit dat de overal inzetbare De Lange het hele seizoen niet meer in actie kan komen. Met een aantal debutanten uit het reserveteam kon Oemoemenoe tegen URC geen potten breken en na een 22-0-achterstand bij rust verloor de Middelburgse formatie uiteindelijk met 51-0.

Montgomery beseft dat er gewoonweg niet meer in zat: ,,Ik ben trots op de spelers die er vanmiddag stonden. Ze hebben dapper gespeeld.‘’ Ondanks het zware verlies ziet de Nieuw-Zeelandse coach nog kansen op lijfsbehoud. Oemoemenoe is nog met Bassets en Ascrum in gevecht om de vierde stek in de Trophy Poule van de ereklasse. ,,Het team dat als vierde eindigt, blijft in de ereklasse‘’, verduidelijkt Monty, ,,en ik denk dat het programma van beide concurrenten zwaarder is dan dat van Oemoemenoe.‘’