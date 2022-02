Oekraïense tennisster Dajana Jastremska (21) vlucht naar Frankrijk

Winnaar Stitan rekent tijdens Kustcross af met het verleden: ‘Ik kreeg hier flink klop’

VLISSINGEN - De zesde wedstrijd van de VZA crosscompetitie, de Kustcross, resulteerde in een ruime overwinning voor Yunis Stitan, die daarmee meteen de leiding in het klassement overnam van Eric Wolfert. Bij de vrouwen gaat Wendy Wijnstra na haar overall zege bij vrouwen aan de leiding in het circuit.

