Oekraïense loopt leeg over Russische tennissters in Indian Wells: ‘Niemand vroeg hoe het met me ging’

De Oekraïense tennisster Marta Kostjoek heeft haar Russische collega’s een gebrek aan empathie verweten. De nummer 54 van de wereld is het oneens met het feit dat Russische tennissers, onder neutrale vlag, nog altijd kunnen deelnemen aan toernooien. Kostjoek, afkomstig uit Kiev, deed haar beklag in Indian Wells.

,,Ik ben erg ontgoocheld dat geen enkele Russische speelster naar mij toe is gekomen om te zeggen hoe vreselijk ze het vindt dat haar land het mijne aanvalt. Er zijn meer Oekraïense burgers gestorven dan militairen en onder hen zijn kinderen. Het is verschrikkelijk”, liet de 19-jarige Kostjoek optekenen. ,,Eén speelster stuurde mij een berichtje en een andere knoopte een gesprekje met mij aan. Maar niemand stak mij een hart onder de riem of vroeg hoe het met mij ging. Dat is schokkend.”

Kostjoek zei ook teleurgesteld te zijn dat niet alle Russen zich duidelijk uitspreken tegen de oorlog. ,,Waarom de Russen zo reageren, weet ik niet. Het is geen geheim wat er aan de gang is. We weten wat er gebeurt, wie de aanstichter is en wie de ander bombardeert. Het is makkelijk te begrijpen en men mag daar niet neutraal tegenover staan”, aldus de Oekraïense.

,,Dit gaat niet over politiek, maar over menselijkheid. Het doet me pijn wanneer ik hier speelsters hoor zeggen dat hun belangrijkste probleem is dat ze geen geld kunnen overschrijven of iets dergelijks. Ik kan dat niet begrijpen.”

Dat de Russen in het tennis hun sport wel kunnen blijven beoefenen, kan sowieso op weinig begrip van Kostjoek rekenen. ,,Ik zal daar kort over zijn. Kijk naar de andere sporten, wat zij hebben gedaan”, verwees ze naar de vele bonden die de Russische sporters weren van de grote evenementen. ,,Om Russische tennissers te zien, doet me pijn.”

