Nummer 1 van de wereld Barty uitgeschakeld op US Open: ‘Deze nederlaag is niet erg’

Ashleigh Barty, de nummer 1 van de wereld, is op de US Open verrassend uitgeschakeld door de Amerikaanse Shelby Rogers. De Australische verloor in de derde ronde na twee uur en 8 minuten spelen in drie sets: 6-2 1-6 7-6 (5).

De 28-jarige Rogers, de mondiale nummer 43, kwam in de derde set knap terug van een 5-2-achterstand en dwong een tiebreak af, nadat ze de tweede set kansloos had verloren. ,,Ik probeerde gewoon voor elk punt te vechten. Dat is zo cliché, sorry daarvoor”, reageerde ze na afloop tegen het uitzinnige publiek. In de vierde ronde treft ze de Britse tiener Emma Raducanu.

Barty (25), dit jaar winnares op Wimbledon, is in New York nooit verder gekomen dan de vierde ronde. Ze nam zichzelf niets kwalijk. ,,Ik had fysiek en mentaal gewoon te weinig in de tank, maar dat is ok”, zei de Australische. ,,Deze nederlaag is niet erg. Ik ga rustig slapen in het besef dat ik alles heb gegeven dat ik kon. Het was gewoonweg niet genoeg.”

Barty won elf van de veertien games nadat ze de eerste set had verloren, werd daarna twee keer gebroken nadat ze serveerde voor de wedstrijd waarna een tiebreak de beslissing moest brengen. ,,Het is nooit fijn wanneer je een aantal kansen hebt om de partij uit te serveren en dat niet lukt. Het is teleurstellend maar je moet er ook weer niet te lang bij stilstaan. We gaan nu terug naar de tekentafel, kijken waar we aan moeten werken en wat we de rest van het jaar nog willen.”

Shelby Rogers kan nauwelijks geloven dat ze na een forse achterstond er toch in geslaagd is om Ashleigh Barty te verslaan.