Novak Djokovic wil fan laten verwijderen: ‘Hij is dronken en wil in mijn hoofd kruipen’

Tallon Griekspoor na zege op Van de Zandschulp in hoofdstadi­on Rod Laver Arena tegen Tsitsipas

Tallon Griekspoor neemt het vrijdag in de Rod Laver Arena op tegen de Griek Stefanos Tsitsipas. De inzet van het duel in het hoofdstadion, waar plek is voor zo’n 15.000 tennisfans, is een plek in de vierde ronde van de Australian Open.

10:55