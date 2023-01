Novak Djokovic weer de nummer 1 van de wereld, Tallon Griekspoor stijgt naar plaats 59

AZ wil Spar­ta-ta­lent Sven Mijnans per direct naar Alkmaar halen

AZ is dicht bij het aantrekken van Sparta -speler Sven Mijnans. De 22-jarige Mijnans komt dan hoogstwaarschijnlijk per direct al naar de Alkmaarders. De transferperiode sluit morgenavond. Voor hem waren ook andere clubs geïnteresseerd maar de in Spijkenisse geboren aanvallende middenvelder heeft al een tijd zijn zinnen op een transfer naar AZ gezet.

