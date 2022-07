Novak Djokovic verslaat gefrustreerde Kyrgios op Wimbledon en pakt 21ste grandslamtitel: ‘Blijft bijzonder’

Met videoNovak Djokovic heeft voor de 21ste keer in zijn rijke loopbaan een grandslam op zijn naam geschreven. De Servische toptennisser versloeg de gefrustreerde Nick Kyrgios in de finale van Wimbledon na vier sets: 4-6, 6-3, 6-4, 7-6 (7-3).

Djokovic won het toernooi in Engeland voor de vierde keer op rij. Ook de edities van 2018, 2019 en 2021 werden een prooi voor de Serviër. Het toernooi werd in de zomer van 2020 geschrapt vanwege de coronapandemie. Djokovic schreef het toernooi op het heilige gras in Londen voor de zevende keer op zijn naam en kwam op 21 grandslamzeges: slechts eentje minder dan recordhouder Rafael Nadal. Roger Federer staat op twintig gewonnen majors.

Eenvoudig ging dat allesbehalve voor de nummer drie van de ATP-ranking. Djokovic had veel moeite met de harde services van Kyrgios, die soms zelfs de grens van 200 kilometer per uur aantikten. Djokovic wordt al jaren geroemd om zijn sterke returns, maar zelfs hij kreeg geen grip op de services van het enfant terrible. Kyrgios sloeg uiteindelijk dertig aces, maar dat mocht niet baten.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De Australiër brak zijn Servische opponent in de eerste set direct, maar zag Djokovic langszij komen. Het was het moment dat de frustraties bij Kyrgios begonnen toe te nemen. Hij reageerde zich af op het publiek en de lijnrechters, die er opvallend vaak naast zaten. Djokovic hield zijn hoofd koel en kwam uiteindelijk op een 2-1 voorsprong. In de beslissende vierde set bracht een tiebreak uiteindelijk beslissing: daarin gaf Djokovic slechts drie punten weg.

Mooiste historie

,,Mijn eerste herinnering van tennis was Wimbledon, waar ik als jongen van 4 jaar Pete Sampras zag winnen. Toen vroeg ik aan mijn ouders om een tennisracket en zo is alles begonnen. Het blijft dus bijzonder om hier te winnen, ook bij de zevende keer. Alles hier is zo gefocust op tennis. Het is het toernooi met de mooiste historie en de mooiste omstandigheden.”

Kyrgios greep in zijn eerste grandslamfinale daardoor naast de zege. De Australiër, die de eindstrijd haalde nadat Rafael Nadal zich terugtrok wegens een buikspierblessure, blijft daardoor op zes ATP-titels in het enkelspel staan. Kyrgios, die opnieuw een rode pet droeg en daarmee de kledingvoorschriften negeerde, ontving de zilveren schaal uit handen van Kate Middleton, hertogin van Cambridge en de vrouw van prins William.

,,Hij is een soort God. Ik denk dat ik best goed speelde. Ik weet niet eens hoe vaak je nu gewonnen hebt hier. Ik wil ook alle ballenjongens en -meisjes bedanken. Ik weet dat we soms een moeizame relatie hebben, maar bedankt.” Of de Australiër nu hongerig is naar meer? ,,Haha nee, echt niet. Ik ben helemaal gesloopt. Ik wil gewoon lekker op vakantie nu met mijn vrienden.”

Quote Ik weet zeker dat dit het begin zal zijn van een mooie vriend­schap tussen ons. Novak Djokovic

Novak Djokovic had mooie woorden over voor Kyrgios. ,,Nick, jij komt wel weer terug. Echt waar. Je hebt laten zien waarom je een van de beste spelers ter wereld bent”, zei Djokovic, waarna hij een staande ovatie kreeg. ,,Je krijgt al jaren te horen dat je een geweldige speler bent, maar ik ben blij dat je het nu waarmaakt. Ik had nooit verwacht dat ik zoveel aardige dingen over jou zou zeggen, haha. Het is nu officieel een bromance.”

,,The winner buys dinner. Haha ja, daarom heeft hij verloren. Nee, dat etentje gaat er zeker van komen, maar ik denk niet vanavond. Ik weet zeker dat dit het begin zal zijn van een mooie vriendschap tussen ons.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier onze populairste sportvideo's: