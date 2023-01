Novak Djokovic neemt revanche op Australië, de media en critici: ‘We hebben een monster gecreëerd’

Met samenvattingen Danny Noppert in kwartfina­les Masters niet opgewassen tegen wereldkam­pi­oen, ook nederlaag Dirk van Duijvenbo­de

Danny Noppert is uitgeschakeld in de kwartfinales van The Masters. The Freeze was in Milton Keynes niet opgewassen tegen wereldkampioen Michael Smith: 5-10. Eerder op de dag verloor Dirk van Duijvenbode al met dezelfde cijfers van Chris Dobey.

16:33