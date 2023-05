Novak Djokovic na slechte start te sterk voor Etcheverry in Rome

De 35-jarige Djokovic knokte zich in de eerste set terug van een achterstand van 1-3. Hij ontbrak vorige week in Madrid, na een serie teleurstellende resultaten. De Serviër werd in Banja Luka al in de kwartfinales uitgeschakeld en reikte in Monte Carlo niet eens verder dan de derde ronde.

,,Ik voelde me niet goed op de baan”, verklaarde de Serviër zijn afwezigheid in Madrid. “Mijn voetenwerk was traag, mijn benen voelden loom en ik miste veel slagen. Ik hoop dat ik voor Roland Garros in topvorm kom. Ik wil in Parijs mijn beste tennis spelen. In de afgelopen jaren begon ik vaak slecht en traag op gravel en ging ik daarna steeds beter spelen. Ik hoop dat het dit jaar ook zo gaat.”

Djokovic begon dit seizoen met winst van het toernooi van Adelaide en veroverde daarna op de Australian Open zijn 22ste grandslamtitel. Hij evenaarde daarmee het record van Nadal.

Djokovic is als eerste geplaatst in Rome. Iga Swiatek is de nummer 1 van de plaatsingslijst bij de vrouwen in de hoofdstad van Italië. De Poolse gunde de Russin Anastasija Pavljoetsjenkova geen enkele game (6-0, 6-0).

