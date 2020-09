Novak Djokovic moet diep gaan in Rome

RUDESTATS De districts­be­ker in cijfers: Eindelijk voor Vogelwaar­de, wéér voor Minderhoud

18 september Verdeeld over elf verschillende speeldagen werd de afgelopen drie weken de poulefase van de districtsbeker afgewerkt. Hoe deden de Zeeuwse teams het, wie was de productiefste en wat waren de bijzonderheden? Een terugblik in cijfers.