Novak Djokovic komt matige start te boven en gaat op voor prolongatie Wimbledon-titel: ‘Begon niet goed’

Met videoNovak Djokovic heeft zich ten koste van Cameron Norrie geplaatst voor de finale van Wimbledon. De Servische toptennisser was in vier sets te sterk voor de Engelsman. Voor Djokovic wacht in de eindstrijd een onderonsje met Nick Kyrgios (2-6 6-3 6-2 6-4).

Even mocht Cameron Norrie dromen van Wimbledon-historie, nadat hij brutaal de eerste set veroverde op het heilige gras in Londen. Daarmee profiteerde hij optimaal van drie verloren servicegames van zijn opponent. Het was echter het signaal voor Djokovic om gas bij te geven en de drie daaropvolgende sets naar zijn hand te zetten. Djokovic plaatste zich daardoor voor de vierde editie op rij voor de finale in Londen: in 2018, 2019 en 2021 schreef hij de Grand Slam op zijn naam. Het toernooi werd in 2020 geschrapt vanwege corona. Zijn laatste nederlaag dateert er van 2017.

Voor Norrie, de huidige nummer twaalf van de ATP-ranking, kwam daarmee een einde aan zijn beste Grand Slam tot dusverre. Nog nooit stootte de Engelsman door tot de laatste vier op een van de grote tennistoernooien. In de kwartfinale in eigen land versloeg hij nog de Belg David Goffin, maar stunten tegen Djokovic lukte hem niet. De Serviër is nog één horde verwijderd van zijn 21ste Grand Slam-titel.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

,,Ik begon niet goed en hij was de betere speler. Ik heb al vaak in de halve finales van een grand slam gestaan en dat is niet makkelijk, met de druk en de verwachtingen van anderen. Hij had niet veel te verliezen en speelde het toernooi van zijn leven”, zei Djokovic, die ook de warmte in Londen nog aanstipte. ,,Het was de heetste dag van het toernooi.”

Voor Djokovic was het de vierde wedstrijd waarin hij minimaal één set verloor. In de openingsronde verloor hij de tweede set tegen de Koreaan Kwon Soonwoo, net als in de vierde ronde tegen Tim van Rijthoven. In de kwartfinales kwam de titelhouder tegen Jannik Sinner terug na een 2-0-achterstand in sets.

Kyrgios

Voor Djokovic wacht daardoor nu een ontmoeting met Nick Kyrgios, die de finale van het toernooi bereikte nadat Rafael Nadal zich geblesseerd terugtrok. Kyrgios baalde daarvan. ,,Het is niet de manier waarop ik naar de finale wilde, want ik wilde die wedstrijd heel graag spelen. We hebben elkaar allebei een keer verslagen en ik was benieuwd naar het derde hoofdstuk”, zei de nummer 40 van de wereld op een persconferentie.

,,Je wilt niet dat iemand die zoveel heeft betekend voor de sport zoiets overkomt. Hij heeft dit jaar zoveel gespeeld en slopende maanden achter de rug. Ik hoop dat hij herstelt en ik weet zeker dat ik hem nog een keer op een groot podium zal treffen.’’

Bekijk hier onze populairste sportvideo's: