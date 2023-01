Novak Djokovic is na ruim half jaar weer de nummer 1 van de wereld

Eerste wereldbe­ker­me­dail­le voor veldrijder Senna Remijn; opsteker voor het WK

Een week voor het wereldkampioenschap veldrijden in Hoogerheide heeft Senna Remijn uit Wolphaartsdijk zijn eerste podiumplaats behaald in een wereldbekerkoers. Hij finishte zondag in het Franse Besancon als derde bij de junioren.

29 januari