Novak Djokovic in Belgrado opnieuw in drie sets langs landgenoot

Een ronde eerder had Djokovic, vrijgeloot in de eerste ronde, al met veel moeite gewonnen van Laslo Djere. Toen werd het 2-6 7-6 (6) 7-6 (4).

Bij de laatste vier neemt Djokovic het op tegen Karen Chatsjanov uit Rusland of de Braziliaan Thiago Monteiro. De 34-jarige Djokovic jaagt in eigen land op zijn eerste titel sinds het masterstoernooi van Parijs, in november van vorig jaar. Doordat Djokovic zich niet heeft gevaccineerd tegen het coronavirus kon hij begin dit jaar aan veel toernooien niet deelnemen.

Vorig jaar bleef Djokovic in Belgrado in de halve finales steken. Hij verloor toen van de Rus Aslan Karatsev, die uiteindelijk in de finale zijn meerdere moest erkennen in de Italiaan Matteo Berrettini.