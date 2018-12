Noppie scheurt Lam aan stukken

Meteen in de eerste set bleek dat Noppert goed in zijn vel zat op het podium. Dit kwam in de derde leg tot uiting, toen hij er in de leg van Lam een potje van maakte op de dubbels maar er toch mee ging lopen. De set ging uiteindelijk met 3-1 naar de Fries.



Ook de tweede set was in no-time een prooi voor Noppert, die zijn gemiddelde constant iets boven de 93 hield in de eerste twee sets. In de derde set deed hij daar nog een schepje bovenop en haalde zo simpel de winst binnen.



Lang tijd om uit te rusten heeft Noppie niet, want morgenmiddag moet hij alweer aantreden tegen Max Hopp.



Het WK Darts wordt van 13 december tot en met 1 januari live uitgezonden door RTL7. De samenvattingen en reacties zijn te zien op AD.nl