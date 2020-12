Noppert worstelt zich ‘als een krant’ naar derde ronde

Vader en zoon De Nooijer in 2021 van start bij Lokeren-Tem­se

21 december VLISSINGEN - Eigenlijk zouden ze in oktober al bij Lokeren-Temse aan de slag gaan, maar de coronapandemie zorgde voor uitstel. Bijna drie maanden later heeft de Belgische club de komst van Dennis de Nooijer en zoon Mitchell officieel bekendgemaakt. Zodra de trainingen in het nieuwe jaar weer opgestart mogen worden, sluit Mitchell aan bij de eerste selectie en zal zijn vader ook geregeld op het veld staan.