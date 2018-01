Noppert, Kamphuis en Van Duijvenbode pakken Tourkaart bij PDC

VIDEO Finse Est Kullas laat zich door niemand tegenhouden tijdens supercross Goes

11:23 GOES – De supercross in Goes is zaterdagavond gewonnen door de Finse Est Harri Kullas. De 25-jarige Husqvarna-rijder klokte tijdens de superpole voorafgaand aan de grote finale al de snelste rondetijd (25,2 seconden). In de finale liet Kullas er vervolgens geen twijfel over bestaan dat hij de allersnelste van de avond was. Van start tot finish reed de in het wit gestoken nummer 151 aan de leiding.