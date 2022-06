Noppert en Van Duijvenbode eenvoudig door naar achtste finales World Cup of Darts, zaterdag tegen Ierland

Max Verstappen vindt het spannend om terug te keren in Montreal: ‘Vrij unieke lay-out’

Max Verstappen wil na vier zeges in de laatste vijf Formule 1-races in de winningmood blijven. ,,Het zou geweldig zijn als we Canada verlaten met hetzelfde resultaat als Bakoe”, zegt de wereldkampioen in aanloop naar de komende grand prix op het circuit van Montreal.

16 juni