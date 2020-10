Noppert debuteert met Van Gerwen in WK landenteams

De tiende editie van het evenement werd eerder dit jaar in Hamburg afgelast vanwege de coronacrisis. Organisator PDC heeft de World Cup of Darts, waaraan 32 landen deelnemen, verplaatst naar de Salzburgarena (6-8 november).



Schotland is titelverdediger. Van Gerwen speelde vorig jaar in Hamburg samen met Jermaine Wattimena. Het duo strandde in de halve eindstrijd.



In 2010 pakten Raymond van Barneveld en Co Stompé de eerste wereldtitel. De andere drie wereldtitels van Oranje werden veroverd door Van Barneveld en Van Gerwen.