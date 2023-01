Noppert bereikt kwartfinale Masters na bloedstollende laatste leg tegen Bunting

Hoogerland 37ste bij rentree op 39ste

Johnny Hoogerland heeft vrijdag in de proloog van de Tour of Sharjah, zijn eerste UCI-koers in bijna zeven jaar, de 37ste tijd neergezet. In Dubai gaf de 39-jarige oud-prof uit Yerseke op een parkoers van 8,9 kilometer 39 secondes toe op de Brit Kyle Gordon.

27 januari