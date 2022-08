Nog geen medaille voor Terpstra op WK mountainbike

Zondag krijgt de renster uit Zierikzee een nieuwe kans op eremetaal, dan komt ze in Frankrijk in actie tijdens de crosswedstrijd. Daar behoort ze tot één van de favorieten, zo vertelde bondscoach Gerben de Knegt eerder op de website van TeamNL.

,,Met Anne als vice-wereldkampioene hebben we een goede kanshebber. Ze heeft ook dit jaar bewezen in vorm te zijn en staat momenteel eerste in de wereldbeker. Ik denk dat het parcours haar goed ligt, het is flink aangepast waardoor het een stuk technischer is geworden. Daarnaast is het ook erg fysiek en er zitten lange klimmen in.’’