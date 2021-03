Nishikori in Rotterdam met moeite langs De Minaur

Zelfs met gebroken stuur is Van der Poel goud waard: ploegmaat wint GP Le Samyn

2 maart De 52ste editie van GP Le Samyn is een prooi geworden voor Tim Merlier. Mathieu van der Poel reed in de finale noodgedwongen in dienst van de Belg omdat zijn stuur voor een deel was afgebroken.