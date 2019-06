Nieuwlaat: WK darts voor teams wordt spannender dan ooit

Van het nieuwgevormde dartsduo is Mighty Mike de betere van de twee, maar dat wil niet betekenen dat Wattimena zich moet optrekken aan de nummer 1 darter van de wereld. ,,Wattimena is niet voor niets de 23ste in de PDC Order of Merit. Hij is een goede darter.” Ondanks die positie liggen valkuilen op de loer voor het kersverse duo. ,,Voor mijn gevoel is Wattimena een flowspeler. Als hij goed in de flow zit, is hij echt heel goed. Heeft-ie die niet, dan zakt hij door de ondergrens. Bovendien weet ik niet of Van Gerwen net zoveel vertrouwen heeft in Wattimena als in Van Barneveld. Toen Van Gerwen een duo vormde met Van Barneveld stond hij er misschien toch wat rustiger in: als ik een slippertje maak dan maakt Van Barneveld het wel goed. Ik weet niet of hij dat nu ook heeft.”