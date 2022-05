Nieuwe teleurstelling voor Van Gerwen in Premier League, Cullen naar play-offs

Premier League DartsBij de laatste reguliere Premier League avond is Michael van Gerwen in de eerste ronde uitgeschakeld. Net als vorige week was Michael Smith de Vlijmenaar te sterk af. Eerder op de avond pakte Joe Cullen het laatste ticket voor de play-offs.

Van Gerwen wist al dat hij de reguliere competitie als tweede zou afsluiten in de Premier League Darts. Maar in Newcastle had de drievoudig wereldkampioen naar eigen zeggen graag een goede prestatie neergezet. Michael Smith stak daar - net als vorige week - een stokje voor (6-4).

De snelle darters begonnen scherp aan het duel, en gaven elkaar weinig kansen op een break. In de vijfde leg doorbrak Smith de ban met een knappe 114-finish. Die voorsprong gaf Bully Boy de rest van de wedstrijd niet meer weg. Van Gerwen liep op scorende gebied achter op de Engelsman en miste de zeldzame kansen om terug te breken.

Met een gemiddelde van 95.29 en een dubbelpercentage van 40 procent, was het niveau van Mighty Mike alles behalve slecht. Toch zal er over twee weken een hoger niveau gevraagd worden in Berlijn. Op maandag 13 juni staat hij samen met Jonny Clayton, James Wade en Joe Cullen op de finaleavond van de Premier League.

Cullen troeft Wright af om plek vier

In Newcastle ging het vooral nog om het laatste plekje in de play-offs. In een zinderend duel pakte Joe Cullen pakte het ticket weg voor de neus van Peter Wright.

Bij zowel debutant Cullen als wereldkampioen Wright was de spanning van het korte duel te merken. De winnaar zou zich ten koste van de ander als vierde plaatsen voor de play-offs van de Premier League. The Rockstar was de zenuwen als beste de baas en won met 6-4.

De eerste acht legs kwamen allemaal zonder break. Beide darters lieten op scorend gebied niet hun beste spel zien, maar misten weinig op de dubbels. Wright, die al het hele seizoen op zoek is naar de ideale pijlen om mee te spelen, wisselde halverwege de tweede leg nog van setje met de hoop dat het zou werken.



Bij een 4-4 stand leek Snakebite een greep te doen naar de eerste break, door na negen pijlen op 36 te staan. Maar precies op dat moment wist Cullen 105 uit te gooien voor de 5-4 voorsprong. Vervolgens brak de 32-jarige debutant in de Premier League ook nog zijn opponent voor winst en het felbegeerde ticket.

Uitslagen en programma Newcastle

• Jonny Clayton - Gary Anderson 6-5

• Joe Cullen - Peter Wright 6-4

• Michael van Gerwen - Michael Smith 4-6

• James Wade - Gerwyn Price 4-6

Halve finales

• Jonny Clayton - Joe Cullen

• Michael Smith - Gerwyn Price

