‘Nieuwe Nadal’ Carlos Alcaraz geeft nooit op en overleeft zenuwslopende vijfsetter

Met videoCarlos Alcaraz werd de afgelopen weken steeds vaker bestempeld als ‘ de nieuwe Rafael Nadal ’ en die vergelijkingen zullen na vanavond alleen nog maar toenemen. Het 19-jarige toptalent uit Murcia won in de tweede ronde van Roland Garros in een zinderende vijfsetter van zijn ervaren landgenoot Albert Ramos Viñolas: 6-1, 6-7, 5-7, 7-6, 6-4.

De partij op het volgepakte Court Simonne Mathieu, de derde baan op Roland Garros, duurde 4 uur en 34 minuten. Alcaraz, die op Roland Garros als nummer zes is geplaatst, speelt in de volgende ronde tegen de Amerikaan Sebastian Korda of de Fransman Richard Gasquet.



Vorig jaar deed Alcaraz al voor het eerst mee op een grand slam. Op de US Open in New York kwam hij toen tot de kwartfinales, waarin Félix Auger-Aliassime te sterk bleek. De afgelopen weken won Alcaraz de prestigieuze toernooien op het gravel van Barcelona (in finale tegen Stefanos Tsitsipas) en Madrid, waar hij in de week van zijn 19de verjaardag achtereenvolgens Rafael Nadal, Novak Djokovic en Alexander Zverev versloeg. Door die toernooizeges in eigen land werd hij steeds populairder en kreeg hij ook steeds vaker het stempel van opvolger van Nadal op zich geplakt.

De 34-jarige Albert Ramos Viñolas, nummer 31 van de wereldranglijst, leek de partij al in de vierde set naar zich toe te gaan trekken. Het kwam echter opnieuw aan op een tiebreak, net als in de tweede set. Die ging toen naar de ervaren Spanjaard met 9-7, maar nu was Alcaraz met 7-2 duidelijk te sterk op het moment dat hij uit het toernooi kon vliegen.

In de vijfde set kwam Viñolas met 3-0 voor, maar Alcaraz bleef vechten en knokte zich keer op keer terug in de partij. Alcaraz won uiteindelijk met 6-4 en de vergelijkingen met Nadal zal de komende dagen alleen nog maar toenemen. ,,Hoe ik me voel? Nou, heel moe", zei Alcaraz kort na zijn partij, tot hilareit van het publiek in Parijs dat hem direct heeft omarmd. ,,Het voelt alsof ik voor eigen publiek speel. Ik heb van iedere seconde genoten en de fans volgens mij ook. Ik heb het mezelf heel lastig gemaakt, maar ik geef nooit op en ben blij dat ik doorga naar de volgende ronde.”

Nadal kampt de laatste jaren steeds vaker met fysieke problemen, maar de 35-jarige grootheid uit Mallorca is toch aanwezig in Parijs. Daar strijdt hij voor zijn veertiende eindzege op het gravel van Roland Garros en zijn 21ste Grand Slam in totaal. Nadal speelt vanavond tegen de Fransman Corentin Moutet. Wanneer hij wint, neemt Nadal het in de derde ronde op tegen Botic van de Zandschulp.

Volledig scherm Albert Ramos Viñolas. © AP