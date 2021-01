Nieuw tennisjaar, oude coronasores: ‘Een rare, maar nette oplossing’

Sparta en Fortuna azen op Vitesse-spits Buitink, Bilic heeft alweer onderdak

9:15 De winterse transferwindow is weer geopend. Tot en met 31 januari kunnen de clubs uit de eredivisie en Keuken Kampioen Divisie weer spelers (ver)huren of aan- of verkopen. In onze rubriek TT houden we alle berichten bij uit binnen- en buitenland, van done deals tot de transfergeruchten.