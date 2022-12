Niet ‘Ruud Gullit’ maar ‘Ruud Mullet’: WK-debutant Danny Jansen (20) verovert harten Engelse dartsfans

Carolein van de Plasse na ernstige rugproble­men terug met zege

Na een afwezigheid van zes jaar maakte Carolein van de Plasse zaterdag tijdens de Jumping de Kroo in Nieuw- en Sint Joosland een indrukwekkende comeback in de springpiste. De Wemeldingse amazone stuurde de twaalfjarige ruin Firebird in het 1.20m twee fasen speciaal foutloos naar de overtuigende overwinning. In het 1.30m kwam de Bevelandse met de Indoctro-zoon slechts één tiende seconde tekort voor de tweede zege op rij.

