Niet-gevaccineerde spelers toch welkom op Australian Open

De Visser droomt na sterk debuut van nóg snellere marathon­tij­den

26 oktober ROTTERDAM - Voor Marijke de Visser was de Rotterdam Marathon van zondag een test. Ze wilde zien of ze een positief gevoel kon overhouden aan haar debuut op de klassieke afstand. ,,Nou, dat is wel gelukt”, vertelt de uit Aagtekerke afkomstige atlete. ,,Ik ben heel blij met hoe het gegaan is. Ik heb nu al zin om toe te werken naar een marathon in het voorjaar.”