Niet fitte Medvedev naar halve finales

Daniil Medvedev heeft zich voor de eerste keer in zijn carrière geplaatst voor de halve finales van een grandslamtoernooi. In vier sets was de 23-jarige Rus te sterk voor Stan Wawrinka, die het toernooi in 2016 op zijn naam schreef. Het eindigde in 7-6, 6-3, 3-6 en 6-1.

Wawrinka schakelde in de vierde ronde topfavoriet Novak Djokovic uit. De Serviër gaf, nadat hij de eerste twee sets had verloren en ook in de derde set op achterstand was gekomen, met een schouderblessure op. Toch ging Medvedev als favoriet van start in het Arthur Ashe Stadium. De Rus is bezig aan een opmars en haalde in drie toernooien voorafgaand aan de US Open de finale. In Washington en Montréal moest hij nog het hoofd buigen voor Nick Kyrgios en Rafael Nadal, maar in Cincinatti viel het kwartje eindelijk de kant van de Rus op en werd David Goffin in twee sets verslagen.

Medvedev begon goed aan de kwartfinalewedstrijd en brak in de openingsgame direct de service van Stan the man. Bij een stand van 5-4 kon de nummer vijf van de wereld de set uitserveren, maar leverde hij zijn servicebeurt in en draaide het op een tiebreak uit. Daarin kwam Medvedev opnieuw op voorsprong, maar gaf hij het weer uit handen en mocht Wawrinka zelfs serveren voor de setwinst. Net op dat moment leverde de Zwitser twee keer zijn service in en ging Medvedev ondanks negen dubbele fouten (!) alsnog met de eerste set aan de haal. Dat terwijl hij nog flirtte met een opgave wegens bovenbeenklachten. Wawrinka had het daar zichtbaar moeilijk mee.



In de tweede set benutte Medvedev zijn eerste breakpoint en hengelde hij de set met 6-3 binnen. Wawrinka kreeg in de derde set een opleving en won die set met 6-3, maar in de vierde set stelde Medvedev orde op zaken en was het geloof volledig weg bij Wawrinka. Na iets meer dan tweeënhalf uur spelen was het eerste wedstrijdpunt raak voor de Rus, die met een prachtige lob de wedstrijd in zijn voordeel beslechtte.

Blessure

,,Het was een rare wedstrijd. Ik had heel veel pijn in mijn quadriceps en dacht dat ik op moest geven. Het was ook voor Stan lastig om tegen een geblesseerde speler te spelen. Voor de wedstrijd voelde ik mij nog goed, maar in de eerste game van de wedstrijd verrekte ik iets. Na het innemen van een pijnstiller ging het wel en gelukkig werden de klachten gedurende de wedstrijd minder", zei hij na afloop. Het publiek, dat hem eerder nog op boe-geroep trakteerde na wangedrag van de Rus in een eerdere wedstrijd, had ditmaal een applaus over.



In de halve finales wacht voor Medvedev waarschijnlijk een ontmoeting met Roger Federer. De Zwitser moet dan wel eerst afrekenen met Grigor Dimitrov.

Volledig scherm Daniil Medvedev bedankt het publiek. © AP