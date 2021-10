Niels Zonneveld stunt tegen Gary Anderson: ‘Onbeschrijfelijk gevoel’

Twee toppers en twee kop-staartbot­sin­gen in Zeeuws amateur­voet­bal

VLISSINGEN - Het is lekker om nu voetballer van MZC’11 te zijn. Het elftal loopt in de tweede klasse als een stoomwals en de wedstrijden met een sausje volgen elkaar in rap tempo op. Vorige week vuurden de fakkels bij de derby tegen Bruse Boys en zaterdag zal dat weer gebeuren in de topper tegen VVGZ.

29 oktober