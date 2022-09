Niels Zonneveld kan stunt tegen Wright geen vervolg geven op

VIERDE KLASSE B Wisselval­lig­heid FC de Westhoek zorgt voor doelpunten­fes­tijn bij competitie­start

In de vierde klasse B kende Wolfaartsdijk een goede start, door met 3-1 van Goes te winnen. Duiveland versloeg SNS met 3-0 en FC de Westhoek’20 was met 3-5 te sterk voor Herkingen’55.

24 september