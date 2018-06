Nick Zwaan (10) uit Veenendaal wint Voetbalmoment van het Jaar

Tourrijder Minnaard ziet voordeel in valpartij

18 juni VLISSINGEN - Omdat hij bij het hele voorbereidingstraject van zijn ploeg op de Tour de France betrokken was, ging Marco Minnaard al wel een beetje van zijn tweede Tourdeelname uit. Toch was de renner uit Wemeldinge (29) er maandagochtend niet minder blij om toen hij vernam dat hij inderdaad in de Tourploeg van Wanty-Groupe Gobert is opgenomen.