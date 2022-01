Nick Kyrgios trekt trukendoos open tegen Daniil Medvedev: bizarre volley en tweener binnen vijf minuten

Tallon Griekspoor maakt diepe indruk ondanks eerste nederlaag sinds september: ‘Gaan nog jaren genieten’

De teleurstelling over de uitschakeling van Tallon Griekspoor in de tweede ronde van de Australian Open sloeg bij coach Raemon Sluiter razendsnel om in ‘waanzinnige trots’. Na een imposante reeks van 29 zeges moest het een keer stoppen.

19 januari