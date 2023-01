Nick Kyrgios onthult met ‘gruwelijke’ foto reden voor afzegging Australian Open

Met video Rafael Nadal lacht om foutje ballenjon­gen: ‘Hij heeft mijn racket meegenomen!’

Rafael Nadal heeft zich in de openingsronde van de Australian Open in vier sets langs Jack Draper geknokt. De 36-jarige titelverdediger moest diep gaan om zich te ontdoen van de taaie Brit (7-5 2-6 6-4 6-1) en liet zich evenmin van de wijs brengen door een foutje van een ballenjongen, die Nadals verkeerde racket naar de bespanner had gebracht.

12:27