Nick Kyrgios neemt rust: ‘Hopelijk weer 100 procent op de Australian Open’

Kyrgios keerde na zijn deelname aan het toernooi om de Laver Cup in Boston, waar hij het met een wereldteam moest afleggen tegen de Europese tennissers, terug naar eigen land om te revalideren. Hij hoopt begin volgend jaar weer topfit te zijn voor de Australian Open.



Kyrgios kwam dit seizoen weinig in actie. Op de Australian Open en Wimbledon bleef hij steken in de derde ronde, op de US Open vloog hij er al in de openingsronde uit. Kyrgios, winnaar van zes ATP-titels, dreigt inmiddels zelfs uit de top 100 van de wereldranglijst te vallen.



De Australiër schrijft op Instagram dat hij al geruime tijd last heeft van zijn linkerknie. ,,Als ik doorga zonder dit goed te behandelen, kan de pijn alleen maar groter worden. Hopelijk gaat de behandeling goed en ben ik weer 100 procent voor de Australian Open.”