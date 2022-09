Nick Kyrgios klaagt over wietlucht op US Open: ‘Mensen weten niet dat ik zwaar astmatisch ben’

Kyrgios had zijn handen vol aan Bonzi (7-6, 6-4, 4-6, 6-4) en klaagde al tijdens de wedstrijd bij de umpire over de wietlucht die hij rook. Op de reactie of het niet om etenslucht ging, reageerde de nummer 25 van de wereld fel: ,,Daar ga ik natuurlijk niet over klagen. Maar dat is het duidelijk niet.”

,,Mensen weet niet dat ik astmatisch ben", dramatiseerde Kyrgios de situatie. ,,Als ik van links naar rechts over de baan ren, heb ik al moeite om adem te halen. Dan is dat niet iets wat ik in wil ademen tussen de punten. Maar de sfeer hier op de US Open is zo anders dan ook bijvoorbeeld Wimbledon, waar alles zo goed geregeld is. Hier is het zo lawaaierig. Ik kan mijn eigen team de helft van de tijd niet eens verstaan. Er is constant rumoer en dan is het moeilijk om de focus te behouden.”

De umpire herinnerde het publiek er na de klacht van Kyrgios aan dat roken rond de baan niet is toegestaan. Wiet op zich is niet verboden in New York.

‘Een nachtmerrie’

In de eerste ronde had Kyrgios afgerekend met zijn vriend en landgenoot Thanasi Kokkinakis. Kyrgios, als 23ste geplaatst in New York, was in het Arthur Ashe-stadion in drie sets te sterk: 6-3 6-4 7-6 (4). ,,Dit was eerlijk gezegd een nachtmerrie, wij willen nooit tegen elkaar spelen”, zei Kyrgios. ,,Ik kan niet wachten om samen met hem te dubbelen aan dezelfde kant van het net.”