Nick Kyrgios dacht aan zelfmoord na Wimbledon 2019: ‘Mijn arm stond vol littekens die ik verborg’

Vorig jaar had Nick Kyrgios op Instagram al over zijn demonen uit 2019 gesproken, maar in deel twee van de Netflix-docuserie ‘Break Point’ gaat hij nog een stap verder. ,,Na mijn nederlaag op Wimbledon belandde ik op een psychiatrisch afdeling, zo kon het niet verder.’’

Nick Kyrgios, de huidige nummer 25 van de wereld, trad deze week in Stuttgart weer op nadat een kleine knieoperatie (meniscus) hem toch tot een pauze van acht maanden dwong. De 28-jarige Australiër komt (fysiek) van ver, maar heeft mentaal al veel dieper gezeten in zijn carrière.

In februari van vorig jaar lichtte het enfant terrible een tipje van de sluier door op Instagram openlijk over zijn problemen te spreken. ‘Ik had zelfmoordgedachten en kwam niet buiten, laat staan spelen voor miljoenen mensen’, schreef hij bij een foto van hem op de Australian Open drie jaar geleden, naar eigen zeggen zijn donkerste periode.

Het voelde aan alsof ik met niemand kon praten en niemand kon vertrouwen. Nick Kyrgios

Volledig scherm © Photo News ‘Ik was eenzaam, depressief, negatief, dronk te veel alcohol, gebruikte drugs en duwde vrienden en familie weg. Het voelde aan alsof ik met niemand kon praten en niemand kon vertrouwen.’ Het verschil met de licht ontvlambare persoonlijkheid op de baan was dus extreem groot. Kyrgios had wel een trucje om de uiterlijke kenmerken van zijn innerlijke strijd te verdoezelen.



Op Wimbledon 2019, waar hij in de tweede ronde van Rafael Nadal verloor, speelde hij met een lange, witte mouw over zijn rechterarm. Een kledingstuk dat ondersteunend werkt voor de armspieren, maar in het geval van Kyrgios had het alleen maar een verhullende functie.

Na die nederlaag tegen Nadal knapte er iets bij het supertalent. Dat vertelt hij in het tweede deel van de Netflix-serie ‘Break Point’, die volgende woensdag gelanceerd wordt. ,,Mijn arm stond vol littekens”, aldus Kyrgios. ,,Daarom droeg ik die ‘sleeve’, om alles te verbergen. En ik dacht er echt over na of ik nu zelfmoord wilde plegen. De dag na die partij werd ik wakker en zag mijn vader op mijn bed zitten huilen. Dat was een wake-up-call voor mij. Ik wist dat het zo niet verder kon. Ik eindigde uiteindelijk op een psychiatrische afdeling in Londen, om mijn problemen onder ogen te zien.”

Het was duidelijk dat de druk van de verwachtingen hem boven het hoofd waren gestegen. Door amper te trainen, zich totaal niet ambitieus te tonen en geregeld er een potje van te maken op de baan had Kyrgios in het begin van zijn carrière al getoond dat hij eerder wilde wegvluchten van die hoop die in hem gesteld werd. Zijn talent was ontegensprekelijk, maar kwam tegelijk met veel aandacht en commentaar van aan de zijlijn.

‘Fragiele jongen’

,,Hij is een heel gevoelige, fragiele jongen”, schepte zijn vader George een ander beeld van Kyrgios. ,,Ik haat de persoon die ik nu ben”, liet zijn zoon zich in die periode vier jaar geleden ontvallen. ,,Ik wil hier niet meer zijn.” Zijn vaak turbulente wedstrijden en explosieve persoonlijkheid op de baan maakte hem bovendien een geliefd mikpunt van spot en kritiek op sociale media. Kyrgios voelde zich daardoor vaak waardeloos en alsof hij veel mensen de hele tijd teleurstelde.

Door zich open te stellen voor zijn mentale problemen en ze tevens publiek te maken kroop de voormalige beste junior ter wereld uiteindelijk langzaam uit zijn dal. ‘Ik ben blij dat ik kan zeggen dat ik mezelf helemaal heb veranderd en een heel andere kijk heb op alles’, zette hij vorig jaar op Instagram.

Ik moest wat gezondere basics installe­ren. Nick Kyrgios

‘Ik beschouw niets meer als vanzelfsprekend. Dit leven is wondermooi.’ Kyrgios haalde in 2022 de finale van Wimbledon, die hij nipt verloor van Djokovic, en toonde zich ook vastberaden de beste versie van zichzelf te tonen op de tour. ,,Ik moest mezelf daarvoor wel wat oppeppen”, gaf hij toe in de Australische pers. ,,Mijn relatie met mijn familie herstellen. En opnieuw wat gezondere basics installeren: een dieet, beter slapen en gewoon wat meer trainen.”

Zijn hervonden geloof leverde meteen resultaten op: naast Wimbledon haalde hij ook de kwartfinale op de US Open. Een bewijs dat zijn gezonde geest helemaal terug is, nu nog het gezonde lichaam.

Bekijk hier onze nieuwste sportvideo's: