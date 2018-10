NFL-spelers op de vuist in Londen om openstaande drankrekening

column barry van der hooft Drang

27 oktober Sommige mensen verklaren ons voor gek, anderen zouden precies hetzelfde doen. Honderden kilometers rijden, uren in de auto zitten, voor een potje voetbal van twee keer 45 minuten. Kijk, zei vriend Frits in de nacht van woensdag op donderdag, toen we de grens tussen België en Zeeuws-Vlaanderen naderden. ,,We hebben vandaag ruim 600 kilometer gereden.’’ De klok gaf aan dat het bijna 3 uur was, onze ogen knipperden van vermoeidheid.