NFL-speler op luchthaven: 'Heb je de bommen goed ingepakt, schat?'

Uitslagen en doel­pun­ten­ma­kers dinsdag 10 april

10 april VLISSINGEN - De Meeuwen sloeg een lekkere slag in de titelstrijd in de tweede klasse van het zaterdagvoetbal, ZSC'62 heeft zijn eindsprint in de derde klasse ingezet en de vijf treffers van Martijn Simonse hebben niets veranderd aan de status van achtervolger van Luctor Heinkenszand. In de vierde klasse A is Veere namelijk nog steeds de baas.