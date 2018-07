Neymar reageert op WK-commotie: 'Alleen wie valt, kan ook opstaan'

Sterke Stokman geeft gele trui niet meer uit handen

29 juli VLISSINGEN - In de echte Tour de France is het gebruikelijk dat de gele trui in de laatste etappe naar Parijs niet meer wordt aangevallen, maar in het PZC Wielerspel was alles nog mogelijk. Klassementsleider Stefan Stokman uit Goes kende echter een sterke laatste rit en gaf zijn koppositie niet meer uit handen.