Nentjes maakt debuut op WK: ‘Hoop er een feestje van te maken’

Als Urker Geert Nentjes als kleine jongen zijn eerste pijlen in het bord gooit, kan hij er nog helemaal niets van. Geen pijl komt terecht waar hij wil, zijn tegenstanders verslaan hem met twee vingers in de neus. ,,Ik weet nog dat ik tijdens een wedstrijd zelfs een pijl buiten het bord gooide. Nee, ik was echt niet goed”, grijnst Nentjes, die al snel een opmars beleeft.



Hij meldt zich in het Urker Super League-team van Twenty Six, zeg maar de eredivisie, en hij wordt onderdeel van het jeugdcircuit van dartsbond PDC. Plots is daar enkele weken geleden het moment: hij plaatst zich voor het wereldkampioenschap.

Quote Met darten is het eigenlijk alleen maar op zondag. Het klinkt stom, maar ik probeer er niet aan te denken. Het is verkeerd, maar als je wat wil Geert Nentjes

‘Ben ik gekwalificeerd?’

Nentjes lacht zich rot als hij terugdenkt aan het moment van plaatsing. In het laatste weekend van de Development Tour zit hij pas bij de laatste 32, als er een official naar zijn tafeltje komt. ,,Hij zei dat ik niet meer te achterhalen was en feliciteerde mij met de plaatsing voor het WK. Ik geloofde er niets van. Toen ben ik maar even naar de tafel van de officials gelopen. Ik zei: ‘ik heb een klein vraagje, ben ik gekwalificeerd voor het WK?’. You're qualified, reageerden ze. Maar eigenlijk geloofde ik het pas na de loting.”

Geloof

Het is de bekroning op een paar jaar hard werken, een periode waarin Nentjes een paar weloverwogen keuzes moet maken. Zo speelt ook bij deze Urker het geloof een grote rol, maar moet hij er wel voor kiezen om op zondag te gaan darten. ,,Tot mijn achttiende was dat er niet bij, maar daarna mocht ik het zelf beslissen. Met darten is het eigenlijk alleen maar op zondag. Het klinkt stom, maar ik probeer er niet aan te denken. Het is verkeerd, maar als je wat wil... Ik wil professioneel darter worden. Wat moet je dan? De kans laten glippen?”

Nentjes besloot van niet, al is het zichtbaar dat hij het er nog steeds lastig mee heeft. Er komt deze dagen echter veel meer op zijn pad. Niet alleen plaatste hij zich voor het WK, ook bemachtigde hij een tourcard. Daardoor mag hij een jaar lang alle vloertoernooien gooien en dan wordt het ineens serieus. ,,Ik sprak nog met wat darters, die zeiden dat ik mijn eigen bedrijfje op moest richten. Geert Nentjes Darts of zo. Je kunt er veel geld mee gaan verdienen. Ik heb mijn studie technische bedrijfskunde bijna afgerond, daarna wil ik me anderhalf jaar lang volledig focussen op darten.”

Quote Ik hoop dat we er een feestje van kunnen maken en dat ik daar niet sta te schutteren Geert Nentjes, darter