‘Negativiteit’ beheerst uitgeschakelde Van Duijvenbode: ‘Ik stond daar als een zak hooi’

VideoDirk van Duijvenbode kan naar huis. De achtste finale is het eindstation van Aubergenius die niet was opgewassen tegen een ontketende wereldkampioen Gerwyn Price: 4-1.

De start was stroef, maar Van Duijvenbode won de eerste set nog wel. Maar de 29-jarige darter kwam nooit lekker in de wedstrijd tegen de huidige wereldkampioen die juist steeds gemakkelijker begon met gooien. Dat had naar eigen zeggen te maken met de coronaperikelen. Hij vierde kerst met Vincent van der Voort en Michael van Gerwen, die naar huis moesten vanwege een positieve coronatest. ,,Zoveel negativiteit man", baalde Van Duijvenbode voor de camera's van RTL 7 Darts. ,,Ik loop zo tegen een burn-out aan. Het is geen excuus maar ik heb geen moment mijn rust kunnen vinden, kon maar niet in mijn ritme komen. Dat is mijn eigen schuld, want ik moet dit van mij af kunnen zetten.”

Van Duijvenbode vond niet dat Price goed gooide, terwijl de wereldkampioen wel twaalf legs op rij pakte. ,,Ik stond daar als een zak hooi, was de hele wedstrijd alleen maar aan het nadenken. Dan kan iedereen van mij winnen. Hij was op alle fronten te pakken, maar had hier geen last van.” Hoofdschuddend stond hij aan de oche. De frustraties liepen op. Daar maakte Price gebruik van. De titelverdediger denderde door en bereikte soeverein de kwartfinale.

Volledig scherm Dirk van Duijvenbode baalt in zijn partij tegen Gerwyn Price. © Lawrence Lustig/PDC

‘Alleen maar corona’

Voor de camera's van deze site, zei Van Duijvenbode nog dat coronanieuws de dag bepaalde. ,,Ik heb een tweede telefoon meegenomen naar Londen waar maar 20 of 30 mensen het nummer van hebben. Maar ook die begonnen allemaal over corona. Zoveel negativiteit. En schijnbaar heeft dat dus effect op mijn wedstrijd. Want deze wedstrijd was echt te winnen. Of corona dit WK voor mij verpest heeft? Nee, wel de mensen die er constant over praten.”

De achtste finale is dus zijn eindstation. Price treft in de kwartfinale de winnaar van het duel tussen Jonny Clayton en Michael Smith.