Nederlandse tophockeyster verwijdert Twitteraccount na uitlachen fan, onderzoek naar uitlatingen

Viroloog betwijfelt of Spelen wel doorgaan: ‘Het zal erom hangen’

13:08 Alle geruststellende geluiden vanuit Japan en het Internationaal Olympisch Comité ten spijt, is het helemaal niet gezegd dat de Olympische Spelen in Tokio ‘gewoon’ doorgaan. Dat stelt viroloog Marion Koopmans, die de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) bijstaat in de aanpak van het Corona-virus.