Nederlandse tophockeyster onder vuur na uitlachen fan op Instagram: ‘Je bent een dikke trol’

Azzagari en Van Hecke knokken zich met NAC langs Jong Ajax

22:02 AMSTERDAM - Vijf dagen na de verrassende overwinning op AZ in de KNVB beker, kwam NAC Breda maandagavond weer in actie in de Keuken Kampioen Divisie. Met de Zeeuwen Yassine Azzagari en Jan Paul van Hecke in de basis liet de ploeg in Amsterdam zien over veerkracht te beschikken. Jong Ajax werd na een 2-1-achterstand bij rust met 2-4 verslagen.