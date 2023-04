Nederlandse tennissters na winst Schuurs en Lamens in het dubbelspel naar play-offs voor promotie

Eerst voetballen, daarna wielrennen en nu hardlopen: Jordy Leenknecht rekent op snelle tijd op de marathon

De Marathon van Zeeuws-Vlaanderen is een soort open Zeeuws-Vlaams kampioenschap. Ongeveer de helft van de deelnemers woont in dat provinciedeel. De beste regionale loper of loopster zijn, is dus iets dat telt. Hulstenaar Jordy Leenknecht gaat er ook echt voor.