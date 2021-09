Nederlandse tennissers klaren de klus in Uruguay

De ontmoeting in het dubbelspel was geen moment spannend. Koolhof en Middelkoop waren in de met 6-2 gewonnen eerste set al veel te sterk voor de Uruguayanen Cuevas en Carou, die veel lager zijn geklasseerd op de wereldranglijst voor dubbels. In de tweede set stonden de Nederlanders maar een game af. Op het eerste matchpoint was het gelijk raak.