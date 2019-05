Nederlandse kwalificatiespelers plaatsen zich niet voor hoofdschema Roland Garros

Hogenkamp rekende in de eerste ronde nog af met Magdalena Frech (6-4, 1-6 en 6-3). Arantxa Rus, Lesley Kerkhove en Bibianne Schoofs werden al in de eerste ronde uitgeschakeld. Kiki Bertens is daardoor de enige Nederlandse speelster in het hoofdtoernooi.



Bij de mannen werden Thiemo de Bakker en Tallon Griekspoor in de kwalificatierondes uitgeschakeld. Robin Haase was al geplaatst en is dit jaar de enige Nederlander in de singles.