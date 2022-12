Nederlandse darters vrezen Engelse stakingen niet: ‘Hier druk? Nog nooit op Schiphol geweest zeker?’

De Nederlandse darters die na Kerstmis terug mogen komen voor de derde ronde op het WK maken zich allesbehalve druk over de stakingen die momenteel plaatsvinden in Engeland. In de afgelopen coronajaren vierden ze de kerst verplicht in Londen en juist daarom staan ze nu te popelen om thuis bij hun familie te zijn.

Stakingen, stakingen en nog eens stakingen. Wie de Engelse kranten openslaat, kan er niet omheen. Pakketbezorgers, ambulancemedewerkers, verpleegkundigen: allemaal leggen ze het werk neer in de hoop op betere arbeidsvoorwaarden. Mits het kerstdiner niet slecht valt, zullen de Nederlanders van de stakingen van laatstgenoemde beroepsgroepen weinig last hebben, maar zorgelijker zijn de stakingen op treinstations en van grensbewakers. Duizenden reizigers vrezen het uitvallen van treinen en vertragingen bij de grenscontrole in Engeland.

De Nederlandse darters? Die maken zich totáál geen zorgen. ,,Hier druk? Nou, dan ben je nog nooit op Schiphol geweest, zeker”, zei Michael van Gerwen lachend tegen een Engelse journalist. Dan serieus: ,,Nee, ik heb er wel over nagedacht hoor, want die stakingen maken het reizen wel wat spannender, maar ik zorg dat ik op tijd weer terug ben en dan hoop ik dat de rijen niet te lang zijn.”

Quote Je kunt vliegen, met de trein, met de boot, je kunt ook nog met de auto. En anders moet mijn manager maar een helikopter voor me regelen. Dirk van Duijvenbode

,,Gaan ze staken? Nou ja, als niemand me brengt, ga ik wel zwemmen”, grapte ook Dirk van Duijvenbode. ,,Nee joh, maar er zijn zo veel mogelijkheden. Je kunt vliegen, met de trein, met de boot, je kunt ook nog met de auto. En anders moet mijn manager maar een helikopter voor me regelen. Ik zal het nieuws in de gaten houden en als dat slecht is, zal ik vroeger teruggaan naar Londen.”

Van Gerwen, Van Duijvenbode en ook Vincent van der Voort gaan naar huis. Raymond van Barneveld en Danny Noppert, die pas gisteravond in actie kwam, blijven wel in Londen. ,,Thuis is het ook druk met kerstdagen. Het beste voor mezelf is om hier lekker te blijven, maar ik ga zeker nog lekker videobellen met mijn vrouwtje”, aldus Noppert, die woensdag weer aan de bak mag. Barney, die dinsdag de kraker tegen Gerwyn Price gooit, blijft bij zijn Engelse schoonfamilie: ,,Julia woonde vroeger in Londen en nu is ze altijd bij mij in Nederland dus we gaan nu lekker kerst met haar familie vieren. Ik kijk er heel erg naar uit om leuke dingen te doen met kerst.”

Leuke dingen doen; precies dát is de reden dat de andere Nederlanders ervoor kiezen om wel terug te gaan naar hun familie. Vorig jaar zaten Van Barneveld, Van Gerwen en Van der Voort, inclusief coronabesmetting, ‘gevangen’ in Londen. ,,Och man, ik wil niet eens meer nadenken over dat coronagedoe, het was een hel. Dat hoop je nooit meer mee te maken”, aldus Van Barneveld.

Van der Voort over vorig jaar: ,,Ik ben al gek, maar toen werd ik nog gekker. Dit is de eerste keer in een paar jaar tijd dat ik lekker naar huis kan met kerst. Vorig jaar ben ik een keer met mijn hoofd bij het voeteneind van mijn bed gaan liggen om een ander uitzicht te hebben. Dus ja, ik kijk er héél erg naar uit om naar huis te gaan. Ik wil niet weer hier blijven.”

Kerstdiner

Of er dan thuis wel wat lekkers gegeten wordt? ,,Ik heb een klein beetje vlees besteld”, erkende Va Duijvenbode. ,,Twee keer een kilo bavette. Daar maak ik rollades van met carpacciovulling en ik heb ook wagyu: lekker sous vide en dan hard afgrillen. Dus ja, we krijgen goed te eten.”

Dat heeft Aubergenius ook wel verdiend na de thriller tegen Karel Sedlacek in de tweede ronde. Toch? ,,Ja, maar het was al besteld voor die partij, hoor. Het is niet dat ik het vlees had uitgespuugd als ik de volgende ronde niet had gehaald...”

