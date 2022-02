Nederlanders klaar in enkelspel Rotterdam: Tallon Griekspoor maatje te klein voor Márton Fucsovics

Video's Michael van Gerwen moet in Premier Lea­gue-par­tij van hoogstaand niveau buigen voor Jonny Clayton

Michael van Gerwen is in de halve finales bij speelavond twee van de Premier League of Darts uitgeschakeld. Mighty Mike verloor in een partij van hoogstaand niveau van Jonny Clayton: 4-6. Van Gerwen kwam tot een gemiddelde van ruim 105, maar dat was dus niet genoeg tegen The Ferret (bijna 107 gemiddeld).

23:55